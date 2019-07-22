「國安局爛官KMT栽培」 黃國昌：國民黨應開謝罪記者會

2019-07-22 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天（22日）結束12天的「自由民主永續之旅」，時代力量立委黃國昌卻爆料，國安局官員利用陪同總統出訪專機期間，向航空公司大量購買免稅菸品，事後被人稱他在調查局抓完人後才公布消息，是在「收割」。對此，黃國昌於臉書張貼國民黨將在明天（23日）召開記者會的通知，表示：「來，讓大家看看什麼叫真正在刷存在感！講句不客氣的，國安局今天會敗壞到這種程度，多數爛官還不是你們KMT栽培出來的！」

黃國昌稍早召開記者會，指控國安局官員吳宗憲利用總統出訪專機出入境行李是國賓禮遇，不需檢查之便，走私9800條香菸，金額高達645萬元。

事發後，有人批評黃國昌的爆料是在收割、帶風向，讓黃國昌在臉書公開自己的檢舉時間順序反駁。晚間，黃國昌又發布新聞，指國民黨將在明天召開「軍紀徹底敗壞！國家安全局變菸酒公賣局」記者會，讓他直呼國安局今天會敗壞到這種程度，多數爛官還不是KMT栽培出來的，「KMT開一個謝罪記者會還差不多。」

該記者會將於23日9點半，由國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰、賴士葆、林德福召開。黃國昌稱，國民黨此舉是在刷存在感，「如同我下午記者會說的：現在重點是『徹底整頓國安局』！」

此文一出，引起網友熱烈留言，表示「這倒說對了」、「曾、士、費這3個人才是真正來收割」、「我早就覺得…國安局…不就一堆舊勢力嗎」；不過也有人諷刺，「9點半了，您終於想起來是KMT的責任居多了」、「這時候您才想起KMT，記憶力不錯喔」。

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