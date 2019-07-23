國安官員走私菸品 侯友宜批「有辱國家體面」

2019-07-23 11:15

〔記者何玉華／新北報導〕國安局官員遭爆利用總統出訪勤務走私菸品，新北市長侯友宜覺得相當不可思議，認為是「有辱國家體面」，應該徹查清楚、重辦。

侯友宜說，這種離譜的事情不會是第一次，國安體系不只要好好檢討，還要好好查辦，該辦絕對不能手軟；利用政治外交的出訪夾帶走私，不僅違反走私相關條例，也有貪瀆嫌疑，一定要好好徹查清楚、重辦。

侯友宜說，在一個國家的出訪外交過程中，安全人員竟然做違法亂紀的事情，非常難看、傳到國際間，更是「有辱國家體面」。

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