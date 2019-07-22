王朝坤刑事賄選案無罪 是否當選無效26日見分曉

2019-07-22 21:32

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署去年起訴的首樁賄選案出糗！中市議員王朝坤（無黨籍、當選）及雷姓樁腳，被控去年4月間3位選民拿到醬油及米禮盒，都聽到「年底選議員、請大家多幫忙」等，涉嫌買票而被起訴，中院法官今判王及雷都無罪，查出禮盒非被告所買且是雷個人送禮，另選前7個月連對手都不知，就開始行賄另人質疑，檢方也無提出王確已公開宣布參選，且360元禮盒已無法左右投票意向。

得知無罪判決，王朝坤表示，刑事判決無罪，感謝法院給其清白及公道，應有助7月26日當選無效的判決，讓他可以安心及專心為民服務。王朝坤被起訴後批判檢察官起訴草率，對他很不公平，他覺得很委屈，不過選舉結果還是當選。

王說他之前參選議員落選2次，本屆原本無意再選，是張銘凱在民進黨初選落馬後，他才決定參選，4月當時根本沒有參選之意，他沒有送禮給選民，更不認識本案收受禮物之證人，是檢察官誤會了。

檢察官調查，王某今年4月間購入「好米拌名醬」禮盒（內有2瓶醬油及一包穗美人香米，市價360元），因雷某對龍門巷附近居民比較熟識，4月9日當天由雷引領林某，到該區域逐一拜訪選民。有民眾聽到王某說「我年底要參選議員、請大家多多幫忙」，雷某對張婦以台語說「11月份要選舉，再請妳投王朝坤1票」等等。

法官調查，禮盒是雷的老婆從北興宮拜拜帶回10盒，與王根本無關，是雷要去送給他的裝潢客戶。再者依現在國內生活水平，價值360元是否足以動搖投票意向，已有可疑。另檢察官並未舉證，去年4月間王已公開宣布要參選市議員，審酌被告所辯較可採，應判無罪。

檢方表示待收到判決書再決定是否上訴。檢察官另對他提起當選無效之訴將在本月26日宣判。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法