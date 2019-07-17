買票！ 國民黨宜蘭縣議員林騰煌 被判當選無效

2019-07-17 19:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨籍宜蘭縣議員林騰煌涉嫌以每票1000元代價向選民買票，宜蘭地方法院審結，判3年2個月有期徒刑、褫奪公權3年，全案可上訴；民事的當選無效之訴昨今天下午5點判林騰煌的當選無效；林騰煌透過助理轉述，會上訴到底。

70歲的林騰煌曾任蘇澳鎮代會副主席、連任蘇澳鎮長，基層實力雄厚，4年前鎮長卸任後轉戰縣議員，以156票之差成落選頭。他這屆捲土重來，拿下5275票當選，擊敗民進黨提名的邱嘉進，成國民黨在蘇澳鎮選區唯一提名、當選的縣議員。

不過，去年5合1大選前夕，林騰煌透過蘇姓女樁腳以每票1000元代價向選民買票，蘇女行賄部分已在今年3月宣判，蘇姓女樁腳被判有期徒刑10個月，褫奪公權2年，緩刑2年。

蘇姓女樁腳雖未咬出是幫林騰煌買票，但林騰煌仍被選民檢舉，在投票前自行到林姓鎮民住處，以每票1000元、總計5000元代價，尋求林姓鎮民一家支持。

檢方獲報後，指揮警調搜索林騰煌的住家及競選總部，查扣選民名冊等證物，投票日前向法院聲押禁見獲准，成為宜蘭縣這屆選舉，首位被收押的縣議員候選人。

宜蘭地方法院法官認為，此案相關證人與林騰煌之間並無怨隙，無攀汙林騰煌的可能，確有賄選的事實，今判林騰煌的當選無效。

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