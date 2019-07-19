「護兒」代表會主席行賄 每票行情出爐

2019-07-19 13:30

〔記者溫于德／台北報導〕新北市烏來區代表會主席簡建成，因「護兒」風波遭判刑確定。去年選舉期間，簡男又被控以1票5000元行賄，台北地院審理後依違反公職人員選舉罷免法，判簡男有期徒刑1年8月，褫奪公權4年；至於簡的蔡姓樁腳則獲判1年6月，緩刑4年，緩刑期間須提供100小時義務勞務，褫奪公權2年。仍可上訴。

台北地院判決指出，簡建成賄選前已是烏來區區民代表兼代表會主席，竟輕忽選舉制度是民主政治最主要表徵與基石，以金錢介入選舉；蔡姓樁腳為貪小利幫簡賄選，嚴重妨害選舉公正、公平與純潔性，依法對兩人判刑。

至於已定讞的「護兒」案，原審在判決書內批簡建成，認為他身為區代表會主席，本為人民表率，竟為袒護兒子對執法員警施以強暴妨害行為，已侵害公務員執行尊嚴、藐視公權力，並造成警方值勤時人生安全感到威脅、侵害警察機關執行職務之嚴正性，影響社會秩序，且事後一再飾詞狡辯並指責警員或卸責，屬犯後態度不佳之徒。

原審後來依妨害公務罪判簡建成有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；但高等法院認為，簡父在當時情境下本於父子之情維護兒子簡志鴻，應無再犯之虞，給予緩刑1年，緩刑期間交付保護管束，需向公庫支付8萬元，並接受8小時法治教育課程確定。

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