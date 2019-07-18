惹到誰？中國「最短命」副省長收賄3.2億 處無期徒刑

2019-07-18 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國前貴州省副省長蒲波因為收賄，不法所得約3.2億新台幣，遭中國法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產。蒲波在四川任職多年，好不容易被黨中央提拔為副省長，卻短短3個月就落馬，創下中國「最短命」省部級官員紀碌。

綜合外媒報導，江蘇省南京市中級人民法院判決蒲波無期徒刑，剝奪政治權利終身，除了沒收個人全部財產，也追討非法所得財物，上繳國庫。蒲波當庭表示服從判決，不上訴。

據指出，1999年至2017年，蒲波利用擔任四川省廣安市副市長、巴中市市長、中共四川省委組織部常務副部長、中共德陽市委書記等職務，為相關單位和個人在企業重組、工程承攬、項目開發、人事調整等事項提供幫助。1998年至2018年，蒲波非法收受的財物，折合人民幣共計7126萬餘元，約新台幣3.2億。

蒲波花了近37年時間，從普通幹部升格副部級官員，去年1月22日出任貴州省副省長、省政府黨組成員；5月4日，因涉嫌嚴重違紀違法，中共中紀委下令調查；5月31日，副省長一職遭免除。

《大紀元》報導，可見蒲波從副市長升到德陽市委書記，「一路貪腐，一路升遷」，蒲波愛錢更是「公開的秘密」，許多尋求幫忙的商人都在麻將桌上故意輸給他。例如插手「金路集團重組」一事時，蒲波便透過干預股東大會、突襲入股、派警察抓人等手段，強硬扭轉局勢。

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