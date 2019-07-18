遭中國外交部重批惡劣 捷克帥市長再嗆中：不是可信賴夥伴

2019-07-18 20:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）因為友台和反對「一中條款」觸怒中國，中國因此取消布拉格愛樂巡演，中國外交部發言人耿爽更批布拉格當局「十分惡劣」，並奉勸其「趁早改弦更張」。賀吉普今天回應直言，中國片面撕毀愛樂合約，正證明中國「不是個可信賴的合作夥伴」。

捷克政府16日宣布，將給予台籍犯罪嫌疑人「輔助性保護」，等同回絕中國的引渡要求。加上布拉格市長賀吉普上任以來，曾在市政廳展示西藏雪山獅子旗，邀請西藏流亡政府總理洛桑森格訪問，多次發表友台言論、訪台，更公開反對布拉格市府與北京間的「一中條款」。

中國因此拒絕核准布拉格愛樂在中國的14場巡演。耿爽17日更在例行記者會上重批，指布拉格市政當局在涉及中國國家主權和核心利益問題上表現「十分惡劣」，嚴重傷害中國人民感情，破壞了兩國關係、特別是地方交流合作的良好氛圍。耿爽更威脅，「奉勸布拉格當局和個別政客趁早改弦更張，不要再肆意破壞中捷關係大局，否則最終損害的將是他們自己的利益」。

賀吉普今天則在臉書上回應耿爽批評，他首先指出，中國應多關注如何實現過去對捷克的投資承諾。賀吉普並直言，中國片面撕毀布拉格愛樂的赴中演出合約，正證明中國「不是個可信賴的合作夥伴」。賀吉普也說明，布拉格刪除對北京姐妹市協定的一中條款，是因為想建立以互惠為基礎、且與政治無關的城市間合作機制，但中國的強烈反彈，「更彰顯中國的政治意圖」。

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