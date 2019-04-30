中國打壓布拉格愛樂報復市長友台 外交部：歡迎來台演出

2019-04-30 11:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國片面取消布拉格愛樂（PKF）14場中國巡迴演出，以報復友台並反對「一中條款」的布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）。外交部今天重申國際音樂及文化交流不應受政治干擾，也已與布拉格市府保持聯繫，歡迎樂團來台演出。

賀吉普上任以來，曾在市政廳展示西藏雪山獅子旗，邀請西藏流亡政府總理洛桑森格訪問，並公開反對布拉格市府與北京間的「一中條款」。3月底時，我駐捷克代表汪忠一在3月底出席貿易會議，卻遭中國駐捷克大使威脅離場，在捷克政壇引發軒然大波，賀吉普也聲援強調他絕不同意這種事。

爾後當中國大使再次要台灣外交官在布拉格市長會議離席時，賀吉普當場嚴詞拒絕，中國為了報復此事，便片面取消布拉格愛樂交響樂團原訂於9月到10月間的系列演出簽證。賀吉普對此則表示，願意牽線讓PKF到台灣或其他亞洲國家演出，「畢竟捷克音樂在東南亞也很有名」。

布拉格外交部長Tomáš Petříček也回應此事說，文化是為了拉近人與人的距離，如果藝術家有不同的想法，也不應該被懲罰，他會就此事和中國駐捷克大使談一談。

外交部今天並說明，外交部對賀吉普市長發揮道德勇氣，堅拒中方政治干預的做法表達支持與敬佩。

外交部表示，我方已就本案與布拉格市政府保持聯繫，重申國際音樂及文化交流不受政治因素干擾的嚴正立場，歡迎捷克交響樂團有機會來台演出，我方樂願積極協助促成。

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