北京嗆制裁對台軍售美企 美國前副國務卿這樣回應…

2019-07-13 00:46

〔特派記者楊淳卉、記者呂伊萱／綜合報導〕總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約，中國外交部以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。對此，美國前副國務卿阿米塔吉受訪表示，他注意到北京最初反應相對溫和，但接著轉向嚴苛，「讓我們看看他們接下來怎麼做吧，然後再決定下一步，畢竟美國也對許多中國企業開鍘和關稅措施」。

阿米塔吉曾多年處理類似的聲明，他也說起多年前在政府任職時，曾有家美國國防工業廠商準備賣武器給台灣，中國當時就威脅，如果成真，就永遠不讓這家廠商在中國做生意，「他們說是這麼說，但始終沒做，常常雷聲大雨點小」。

總統蔡英文過境美國紐約第二天，當地時間12日上午與阿米塔吉早餐會，阿米塔吉於會後接受媒體訪問。

阿米塔吉也補充一件他認為值得注意的事說，在大阪G20後，台灣對美出口增長了18％，「我認為情勢對台灣而言是非常好的」。

此外，美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）受訪也說，這是政府對政府的交易，不是企業對企業的交易，因此北京提（制裁）企業，就是沒體認到這是台灣政府與美國政府間政府對政府的交易。

他指出，關於日前在日本大阪舉行的20國集團峰會（G20），他注意到台灣對美出口增加18％，對南邊鄰國的出口也增加。他認為，「對台灣而言，態勢還是光明的」。

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