檢調偵辦中國介入台媒案？ 陸委會：尊重權責

2019-07-18 19:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕外媒報導指台灣有媒體受到中國控制，陸委會副主委陳明祺今天在例行記者會上表示，中共中宣部慣常下指令，干涉他們內部媒體的報導，其對內言論審查，最近更變本加厲，輸出境外，台灣首當其衝。對於檢調是否已著手偵辦此案？他表示，尊重檢調機關相關權責，若取得相關資料，會提供偵辦單位參考。

陳明祺表示，我們珍惜台灣的新聞自由環境，需要大家一起來守護。台灣的媒體有報導自由，「對政府的指教跟批評，都是不遺餘力，這是在一個民主社會非常正常的狀況。」不過，「若有外力干擾，是不能夠容忍」，尤其是中共的言論審查手段；他呼籲媒體，「不要讓中共用各種各樣的編採指令方式，介入編輯台的自主獨立。」

陳明祺強調，對於禁止中共政治代理人規範，民進黨團已提出「兩岸條例」相關修法，對於所規範的對象，主要是「受中共指示或委託的代理關係」，同時「具有危害國家安全或主權的行為」，希望建立合法合憲、完善可行，以及明確、嚴謹的民主防衛機制。至於廣電三法修正草案，針對收受陸方重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，也在立法院待審議中。

陳明祺指出，新修正通過的「國家安全法」規定，人民不得為中國大陸發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織；意圖危害國家安全或社會安定，違反規定者，處7年以上有期徒刑，得併科5000萬元至1億元罰金。陸委會昨表示，此案是否涉嫌違反國安法，應由檢調進行調查偵辦。對於檢調今天是否已啟動調查？陳明祺說，若檢調認定有違法之虞，就會進行調查。

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