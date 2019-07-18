一審主任檢察官遴選 檢審會民選委員推薦這33位

2019-07-18 22:19

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官人事審議委員會將於19日討論一審主任檢察官入圍名單，其中9位民選委員提前於18日下午開會前會，投票表決出心中屬意的33位人選，預計明日在正式會議上由全體17位委員追認，若無意外名單會如期通過，再交給法務部長蔡清祥從中圈選出22人出任，最後結果預定8月2日出爐。

民選委員表示，蔡清祥於會前會中向民選委員表達考量《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》相關規定並不周詳，尊重各司處首長的推薦，但於相關規定尚未臻周詳下，尊重檢審會之職權，暫不依前開遴選要點第三項進行推薦，僅保留圈選權，是民選委員是依照遴選要點第二項的名單範圍內進行討論。

民選委員指出，一審主任檢察官票選結果，民選委員宜予尊重，目前各地票選推薦名單均依檢察官會議決議方式辦理，最後由檢察長加註意見報部推薦，因此在現行遴選要點下，檢審委員宜尊重各地檢之推薦順序，除非有重大事由，不宜任意調整。

民選委員強調，近年來，法務部諸多修法須面對立法院及司法院之攻防，以及廉政署、司法官學院等專業需求，有調檢察官辦事的必要，倘法務部為徵調專業人才，宜於一審主任人選區域名額以外另行研議職缺或途徑，避免排擠區域名額，並應於本屆檢審委員任期屆滿前，研議完成修訂《各級檢察署及其檢察分署檢察官及主任檢察官遴選要點》相關規定，另設公平、公正、公開之管道，予以保障調辦事檢察官之調陞機會。民選委員並將於明（19）日檢審會正式會議共同提案。

民選委員經過投票表決，推薦出以下33位檢察官入圍一審主任檢察官遴選：

台北地檢署：曾揚嶺、周芳怡、郭進昌、黃育仁、李彥霖

士林地檢署：王碩志、周芝君

新北地檢署：鄭淑壬、陳建良、楊景舜、曾開源

桃園地檢署：吳靜怡、李家豪、黃瑞盛

苗栗地檢署：劉偉誠

台中地檢署：林芬芳、李俊毅、黃嘉生、林依成

彰化地檢署：莊佳瑋、高如應

雲林地檢署：吳文城

嘉義地檢署：江金星

台南地檢署：陳竹君、黃銘瑩

高雄地檢署：陳彥竹、董秀菁、陳建州、魏豪勇

橋頭地檢署：李奇哲

屏東地檢署：陳妍萩

宜蘭地檢署：陳怡龍

基隆地檢署：張志明

因高雄地檢署有一名主任檢察官將離職，其職缺是否納入本屆主任職缺尚待檢審會正式會議確認。確認前，依原定22位職缺討論後推薦名單為上述33位，若確認高雄該職缺納入本屆名額，民選委員再推薦下述兩位：桃園吳宗憲、台南黃信勇。

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