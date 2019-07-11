調二審檢察官 檢審會民選委員屬意這18人

2019-07-11 21:24

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年開出12個一審生二審檢察官的輪調缺，因為服務期限至多三年，又被稱為「三專生」，檢察官人事審議委員會將於明天討論入圍名單，民選委員11日開「會前會」，投票選出18位屬意人選，將交給12日的正式檢審會追認，由於民選委員站絕對多數，若無人跑票，本名單預計會如期通過初選。

9位民選委員表示，11日針對39位候選人進行討論，會議中謝謂誠、王怡仁、曾靖雅表達撤回申請之個人意願，另扣除已經部長圈選調二審辦事名單後，經整合討論及表決後，推薦入圍名單如下：

1、李豫雙（台北地檢署主任檢察官；34期）

2、陳佳秀（台北地檢署襄閱主任檢察官；37期）

3、陳淑雲（台北地檢署主任檢察官；38期）

4、古慧珍（台北地檢署主任檢察官調部辦事；39期）

5、吳廣莉（士林地檢署主任檢察官；37期）

6、陳孟黎（新北地檢署主任檢察官；38期）

7、楊挺宏（桃園地檢署襄閱主任檢察官；38期）

8、黃裕峯（台中地檢署主任檢察官；39期）

9、柯怡伶（台南地檢署襄閱主任檢察官；36期）

10、李門騫（高雄地檢署主任檢察官；30期）

11、陳宗吟（高雄地檢署主任檢察官；31期）

12、高嘉惠（高雄地檢署主任檢察官；38期）

13、孟玉梅（國際及兩岸法律司副司長；32期）

14、周文祥（調部檢察官；36期）

15、何嘉仁（桃園地檢署檢察官；37期）

16、謝宗甫（新北地檢署檢察官；38期）

17、蕭方舟（台北地檢署主任檢察官；38期）

18、林宗志（士林地檢署主任檢察官；39期）

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