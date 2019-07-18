男子深夜路邊巴2個月大嬰兒頭 辯稱情緒失控

2019-07-18 16:12

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區保安街二段45巷口處今天凌晨12點到1點，有民眾在住家樓下聽見嬰兒哭聲，從窗外看驚見一對男女對著2個月大的嬰兒動手，民眾錄下影片向樹林警分局報案；警方表示，嬰兒父親供稱情緒失控才會拍打小孩；新北市家暴防治中心主任許芝綺表示，嬰兒身上沒有明顯外傷，之後會定期派志工前往關懷。

影片中清楚看見男子打開機車後座整理置物箱時，突然右手一揮，手掌直接落在一旁女子抱著的小嬰兒頭部，甚至朝屁股、身體處拍打，該名女子也沒有任何保護嬰兒的動作，任憑男子毆打。

民眾表示，看了很心痛，也擔心該名嬰兒的安危，立刻向樹林派出所報案，希望能夠盡快抓到人；還有民眾在網路上留言聲稱認識這對父母，當初男方不願意將小孩生下來，所以只要小孩哭鬧就用打的方式教訓，而女方的阿嬤卻因為監護權無法將小孩帶走。

樹林警分局表示，目前已掌握行為人相關資料為張姓夫妻、嬰兒約2個月大，父親供稱小孩是因為肚子餓吵鬧，當下情緒有些失控才拍打小孩，目前已將此案同步通報社會局查處。

許芝綺說，已經派員前往嬰兒住家訪視，網友第一時間通報才能讓警方與社會局儘早協尋，提醒民眾如果有聽到打鬧、哭吵的聲音可以先打113，若是當下看見暴力行為則是打110報案。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法