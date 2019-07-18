新北市議員陳科名涉貪案 行賄建商認罪獲緩起訴

2019-07-18 12:34

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名，以「刪預算」為威脅，向新北市政府工務局及城鄉局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，或直接向建商索賄，共涉收賄1717萬2700元，新北地檢署11日起訴陳科名及業者蔡怡辰，而涉案7家建商與營造商負責人、經理、副經理等共8人，則獲緩起訴處分，條件是得分別上繳國庫20萬元到80萬元不等。

起訴指出，蔡怡辰名下有土方清運工程及玄關門製造公司，知道不少建商會透過民代關切、催促，以提早取得建築執照、使用執照，減輕銀行貸款壓力，2012年間，蔡邀陳科名入股公司，希望藉此增加公司承攬建商下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股15％，另還匿名入股20％，雙方協議，只要建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程陳每立方米可拿20元至50元，玄關門工程可拿工程總價的3％，做為陳的「勞務費」。

2013至2017年間，陳科名接受7家建商與營造商請託，向核發建築執照、使用執照的工務局、城鄉局施壓，要求加速核發，助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司，連續壁泥漿清運工程則交由其舊識遺孀、好友等指定廠商承包，建商明知陳指定廠商承攬報價高於其他同業，仍允諾。陳以此迂迴變相方式，索取「服務費」獲利1277萬2700元；建商如拒絕讓陳承攬下包工程，陳則直接向建商索賄共440萬元。

庭訊時，涉案7家建商與營造商負責人、經理、副總經理共8人，坦承行賄，涉犯不違背職務交付賄賂罪，檢方認為其等犯罪情節尚屬輕微，且事後深表悔悟，因此均予以緩起訴處分，8人得分別上繳國庫20萬元到80萬元不等，而負責建商連續壁泥漿清運等工程的陳科名舊識遺孀、友人則因不知情，獲不起訴處分。

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