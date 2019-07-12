新北市議員涉貪被訴 淚灑法庭求交保仍被押

2019-07-12 17:16

〔記者陳慰慈／新北報導〕在押的民進黨新北市議員陳科名，涉嫌以「刪減單位預算」為威脅，向新北市政府工務局及城鄉局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益，再從中抽成，或直接向建商索賄，共涉收賄1717萬2700元，新北地檢署昨依涉犯貪污罪起訴陳科名及業者蔡怡辰，其他涉案業者及建商，則另案偵辦。全案今移審新北地院，下午3時開接押庭，歷經1小時庭訊，法官裁定續押，但禁見部分僅限於本案相關證人及共犯。

開庭時，陳科名表示，關押在台北看守所已4個月，罹患憂鬱症，每天得服用安眠藥才能入睡，並喊頭暈記憶不清，請律師代為答辯，甚至一度淚灑法庭。

陳委任律師指出，陳長期被羈押，在所內精神不濟，情緒波動大常哭泣，並有6次因憂鬱症情況得就診，，且目前涉案建商等人還在偵辦，事證不明確，陳也無他國護照，此案又是社會矚目案件，陳又是新北市議員，只要一與涉案人接觸便會被檢調發現，加上相關證人均已具結不可能翻供，希望能以重金交保。

陳最後強調，沒有親人在國外，事業都在台灣，絕不會串證，判法官能讓他交保去看病。

法官認為，陳否認犯行，並與證人供述歧異，加上其所犯為最輕本刑7年以上重罪，又是市議員具有政商關係，有相當理由認有逃亡之虞，考量陳身為市議員，卻不知廉潔自持，竟為貪圖不法利益，涉犯貪污，顯然有違選民付託及社會期待，且干擾政府公務機關進行，危害社會與公共利益程度非輕，因此當庭諭知仍續押，但請看守所注意陳的身體狀況並給予協助。

檢方起訴指出，名下有土方清運工程及玄關門製造、販售公司的蔡怡辰，知道不少建商會透過民代關切、催促，以提早取得建築執照、使用執照，以減輕銀行貸款壓力，2012年間，蔡邀陳科名入股公司，希望藉此增加公司承攬建商下包工程機會，陳遂借妻名義投資入股15%，另還匿名入股20%，雙方協議，只要建商透過陳發包工程給蔡，土方清運工程陳每立方米可拿20元至50元，玄關門工程可拿工程總價的3%，作為陳的「勞務費」。

2013年至2017年間，陳科名受新潤、新美齊等7家建商與營造商委請託，向核發建照的工務局、城鄉局施壓，要求加速建照核發，甚至在板橋一處建案建照審查協調會中，陳還表明自己有投資該建案，要承辦單位限期完成審查，否則將刪減單位預算，助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司，連續壁泥漿清運工程則交由其舊識遺孀、好友等其指定廠商承包，建商明知陳指定廠商承攬報價高於其他同業，仍允諾，陳以此迂迴變相方式，索取「服務費」獲利1277萬2700元；建商如拒絕讓陳承攬下包工程，陳則直接向建商索賄共440萬元。

庭訊時，陳辯稱是做「選民服務」，只有介紹業者給建商認識，並未從中牟利，但坦言有收受建商的介紹「佣金費」；不過業者與建商指證歷歷，檢方因此不採信其辯詞。

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