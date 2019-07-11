涉收賄1717萬替建商關說 新北4連霸議員被訴

2019-07-11 14:44

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市4連霸市議員陳科名，涉嫌向新北市政府工務局施壓，助建商加速取得建照，換取入股的工程公司取得建商土方清運等工程利益及現金賄賂，共計收賄1717萬2700元，新北地檢署今依涉犯貪污罪起訴陳科名及業者蔡怡辰。

起訴指出，名下有土方清運及玄關門製造公司的蔡怡辰，2012年間，邀陳科名入股，希望能增加公司承攬建商工程機會，陳遂以妻子名義投資入股15%，另還匿名入股20%，雙方協議，只要是陳利用議員身分談定的建商發包給蔡公司的工程，土方清運工程陳每立方米可拿20元至50元，玄關門工程可拿工程總價的3%。

2013年至2017年間，7家建商與營造商找上陳科名，請陳幫忙加速建照核發，陳男遂向核發建照的工務局施壓，要求公文跑快一點，承辦員若未加速辦理，陳還會致電其上級督導，叮嚀催促「不能再快一點嗎？」助建商取得建照後，陳再要求建商將土方清運等工程交由蔡男公司等指定廠商承包，以迂迴變向方式從中獲利1277萬2700元，部分建商則直接交付現金給陳共440萬元。

檢方今依貪污罪不違背職務收賄罪嫌起訴陳、蔡，並沒收陳的不法所得，另考量蔡認罪有悔悟之心，建請法院從輕量刑。而與陳科名勾結的其他業者及建商，則另案偵辦中。

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