新北議員涉收賄遭羈押 法院裁定理由出爐

2019-03-15 07:13

〔記者陳慰慈／新北報導〕民進黨新北市議員陳科名涉嫌向新北市工務局施壓，助建商加快取得建照，換取實質掌控公司取得建商清運土方等工程利益及活動經費贊助，新北市環保局清潔隊徐姓隊員也被查出涉嫌圖利陳男的土方公司，多次放水未開罰單，新北地檢署前天指揮調查局台北市調處搜索約談，昨晨訊後依涉犯貪污重罪，有串證之虞向法院聲押禁見陳男、徐男及蔡、張、顏姓業者，新北地院昨晚間9時召開聲押庭，今凌晨0時許裁定陳男羈押禁見，上午5時許再裁定徐男以15萬元交保，蔡男200萬元、張、顏男各10萬元交保。

法院裁定指出，陳男否認否認收賄、圖利罪嫌，但陳男身為議員，有審核新北市政府預算案及監督施政的權限，對工務局行政人員的職務行使有實質的影響力，藉由催辦審照、協調停車位等等事項，讓建設公司因此加速取得相關證照獲得利益，因此建商願意在未經比價或甚至明知陳男報價高於行情，仍將工程給陳男所指定的廠商承包，陳男再從中獲取業務獎金、顧問費、股利分紅，認定其犯嫌重大。

法院表示，且監聽譯文也顯示，廠商因與陳男有長期配合關係，對陳男要求高額獎金有所不滿，卻都敢怒不敢言，且陳男現在仍是議員身分，政府行政人員、廠商對陳男的身分仍有一定的敬畏，且本案部份廠商在偵訊時，附和陳男的說法均稱是經過比價才讓被告指定的廠商得標，有事實及相當理由足認陳男有與其他共犯或證人勾串、湮滅罪證之虞，因此裁定羈押禁見。

徐男部分，法院認為，他對究竟受何人指示不要對違規廠商開罰單，前後供述不一，本案是否有其他公務員涉案仍有待釐清，有事實足認徐男有勾串共犯或證人之虞，但尚無羈押必要，諭令徐男以15萬元交保，但交保期間，必須對案情保密，不得與共犯或證人聯繫。

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