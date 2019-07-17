台南小貨車和休旅車對撞 8人受傷送醫

2019-07-17 18:59

〔記者楊金城／台南報導〕今天下午5點，台17線台南市七股區大潭里段發生小貨車與廂型車對撞車禍，造成8人受傷送醫急救，無生命危險；車禍確切原因由佳里警分局調查釐清。

台南市消防局在下午5點1分接獲報案後，調派七股消防分隊小隊長謝智男帶領救護人員在5點10分到達現場，陸續加派增至7車14人協助救護，花了半小時，將小貨車內受困的34歲洪姓駕駛救出，其左手撕裂傷、兩腿骨折，但意識清醒。

與小貨車對撞的廂型休旅車內2男5女，只受擦挫傷，自行上救護車。8傷者由救護車分送佳里奇美醫院4人、麻豆新樓4人救治。

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