撞上違規迴轉小客車 她PO網哀嚎：被請吃昂貴的三寶飯

2019-07-17 16:40

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名女車主丘小姐駕車行經中壢工業區的自強路上，迎面撞上一輛違規雙黃線迴轉的自小客；丘小姐昨日將行車記錄器影像PO上臉書「爆料公社二社」大嘆，「假日被請吃昂貴的三寶飯」。

丘小姐PO文表示，從行車記錄器影像得知，13日上午9時許，對向這一輛銀色轎車，冷不防地突然跨越雙黃線迴轉，當時她反映不及直接撞上；丘小姐表示，對方沒有打方向燈就跨越雙黃線迴轉，造成她車輛左邊車頭及保險桿都嚴重受創，車燈和和保險桿碎片也散落一地。

令丘小姐生氣的是，車禍發生當下，這名違規迴轉的李小姐雖然有向她道歉，但事後卻改口說是被她撞到，非得要等到初判表出來才願意談。「從頭到尾沒承諾過會負責，一直強調她（李姓車主）也有損失」；丘小姐無奈表示「已經有要不到賠償金要長期抗戰的準備了」。

對此，承辦這件交通意外的中壢分局文化所所長劉虔任17日受受訪表示，此案是銀色自小客車行駛自強一路往中華路方向直行途中迴轉，與對向藍色自小客車發生碰撞，雙方經查酒測值均為0，不過，銀色小客車違規駕駛事實明確，不待初判結果，以違反道交條例第49條，告發600至1800元，警方呼籲用路人應遵守交通規則，避免憾事發生。至於後續的賠償事宜，將由丘小姐和李小姐間自行協調處理。

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