遊客瀑布拍照失足 涼山特勤出動支援消防救人

2019-07-17 22:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣瑪家鄉牛角灣溪瀑布今天（17日）下午傳出遊客因拍照失足，消防人員在涼山特勤隊支援下立刻前往搜救，涉水將骨折男性平安搬運出來，送醫救治。

屏東縣政府消防局表示，瑪家消防分隊今天（17日）下午2時43分接獲報案，指「牛角灣溪瀑布有遊客受傷，等待救援」，分隊隨即傳送簡訊申請義消支援，同時協請涼山特勤隊協助，並攜帶救助及救護器材出發，隨後會同義消3人於牛角灣溪展開搜救。

由於受傷民眾處於涼山牛角灣溪瀑布偏遠步道，涼山特勤隊及瑪家分隊同仁背負簡易單架及山難搜救裝備徒步前往，於下午2時54分在牛角灣溪瀑布支流旁發現受傷的羅姓男遊客（57歲），傷者右髖骨疑似骨折劇烈疼痛。

患者向救援人員表示，於牛角灣溪瀑布附近拍照，不慎失足滑倒；幸好該名遊客生命徵象穩定，現場包紮止血固定後，抬上軟式單架，救難人員並於現場架設安全繩索，由於路徑陡峭，搜救人員搬運患者不易，只好選擇水路進行搬運，隨行人員費九牛二虎之力，於下午3時30分，將受傷遊客送達牛角灣溪停車場，交由救護車送至醫院。

屏縣消防局表示，最近天氣炎熱，且適逢暑假旅遊旺季，許多遊客前往牛角灣溪戲水烤肉，內有許多潛在危機，道路濕滑，特別呼籲請民眾休閒遊憩時務必注意環境狀況，從事健行活動應斟酌體能狀況，切勿強行，以免意外事故發生。

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