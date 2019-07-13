香港籍遊艇東沙島海域故障 海巡救援協助修復

2019-07-13 11:31

〔記者邱俊福／台北報導〕香港籍遊艇「139618」號前天出發往菲律賓宿霧島，卻在航行至東沙島西南20浬處時，發電機突然故障，只好航往東沙島求援，海巡署高雄海巡隊東沙分隊獲報後，立即派員前往救援，不僅給予熱食餐點，還協助修復發電機，讓遊艇船員感激不已。

昨天11時20分許，高雄海巡隊東沙分隊接獲東沙指揮部雷達操作員通報，於東沙島北方4.3浬海域突然出現不明國籍目標，請線上PP-2028艇前往查察該目標；11時50分，海巡艇於島北3.5浬處登檢該目標，發現該船為香港籍遊艇「139618」號，船上有4名船員（2男2女、分別為義大利、荷蘭、阿根廷及菲律賓籍）。

該遊艇於前天4時從香港出發，目的地為菲律賓宿霧島，20時航行至東沙島西南20浬處時，發電機突然異常致電力系統故障，故慢速航往東沙島準備求援。

東沙分隊同仁了解狀況後，立即提供熱食、餐點及飲用水予船員食用，並返島拿取該分隊現有的備用零件，派遣同仁協助維修，頂著30多度高溫摸黑在機艙內進行約4小時維修，終於在昨日16時30分完成發電機修復工作，經測試完成後，海巡艇即戒護該遊艇航行至12浬外確認航行安全無虞後，接續返回東沙海域執行巡弋勤務。

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