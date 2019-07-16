人妻跟日本郎聊「射精」 辯「幻想文」告不成

2019-07-16 17:20

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子發現錢姓前妻跟與年薪300萬的日本藉高階經理搞曖昧，對話記錄中，前妻還問對方：「為什麼知道自己快射了？是什麼感覺？」等，氣憤求償100萬元，錢女辯稱這些話題僅限於「想像」，新北地院法官亦認為，對話內容固然有情愛言語互相挑逗，但無法證明2人實際上有性交或身體接觸等行為，判陳敗訴。

據了解，陳男與錢女於2006年間結婚，育有2女，去年間，雙方已離婚，陳男提訴指出，一家4口原本和樂融融，但2017年間，他發現錢女常藉故深夜在外喝酒，經多方查證，才發現她與同公司的日籍高階經理搞婚外情。

陳男指稱，錢女在聊天時撒嬌說：「很喜歡你的味道、聞著你的味道睡覺」，經理也回：「我非常喜歡妳的體味」不僅如此，錢女還問：「為什麼知道自己要射精，並忍住射在體外？是什麼感覺？」經理則回：「這很難解釋，就是感覺快高潮射精了」；他認為對話可充分證明2人有發生性行為。

錢女反駁，2人存有婆媳問題，且前夫家族中有生男的壓力，以致於她感覺家庭地位低落，才另尋管道與他人傾訴藉此抒發家庭壓力，他與經理只是同事並非情侶，且陳男曾提出妨害家庭刑事告訴，均不起訴處分，至於對話中雖提及「接吻、親吻、結婚生子、射精」等話題，僅限於「想像」。

法官審理後認為，2人是公司同事，屬生活圈內常接觸的對象，且對話記錄確有情愛言語，不是一般同事、親友間日常對話，這易使配偶產生不快感覺及婚外情聯想，但無其他證據足以佐證2人現實中有性交或身體接觸等逾越一般社交程度行為。

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