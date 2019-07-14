花蓮組訓山域義消分隊 專業課程前進大同大禮步道

2019-07-14 23:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣消防局組訓山域義消搜救分隊，近期內將成軍，昨起進行2天的山域義消專業訓練，共18位義消前往太魯閣國家公園同禮部落，於今天圓滿完成，在步道進行困難地形穿越、繩索固定點架設運用、野外求生等系列課程。消防局表示，盼義消在未來的搜救勤務中相互協力，順利達成任務。

花蓮縣山域義消分隊18名隊員由花蓮縣消防局小隊長蘇金輝、胡友熙帶隊，13日出發到太魯閣國家公園大同大禮部落進行山域意外事故專業訓練。課程包括基礎攀岩、繩索登降、叢林及懸崖峭壁通過、固定點架設、繩索運用、搜救器材操作、拖吊及簡易擔架製作、SKED傷患固定、野外求生、地圖判讀與定位導航技術等。

花蓮山域義消分隊長莊鴻斌說，課程第1天在砂卡礑山區進行危險地形垂降練習，學習省力系統及繩索固定點架設，盡量讓每一位隊員都能站上第一線，有獨立完成任務的實戰經驗，尤其第2天在砂卡礑林道一處危險的溪溝地形，進行傷者拖吊練習，峭壁還有內凹的情況，困難度極高，也感謝消防局規劃精實的訓練課程，給予義消充足知能以面對將來的搜救任務。

花蓮縣轄區有70％地形是高山深谷，多達40座百岳路線，每年吸引國內外登山客造訪，內政部今年6月宣佈「山林解禁」前夕，花蓮縣消防局憂心登山人口大增，導致意外事故增加，因而加緊腳步成立山域義消分隊。

內政部強調，山林解禁並非「登山免申請」，實際上仍需事先申請，開放前、開放後的不同之處，在於各管理機關不會再以「登山安全與否」，作為准駁入山的理由，而是管理機關掌握公佈步道路況及危險路段，由登山民眾自己評估、檢視體能及裝備無虞再入山。

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