桃市最資深義消救護逾20年 2度獲全國救護菁英肯定

2019-06-10 00:08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市61歲義消救護志工林丕森，母親在他讀國一時車禍過世，那刻起他立下志願，有機會一定要從事救護工作、拯救更多的人。他33歲加入義消分隊，41歲取得EMT-1（初級救護技術員）證照後，現在白天的林丕森是清潔隊員，下班後化身鳳凰志工，長達20年全年無休，無私奉獻也讓他2度榮獲內政部消防署全國救護志工菁英。

「消防隊已是第二個家。」林丕森說，除非是外出旅遊，不然只要是他在家，即便是吃完年夜飯，他也是準時在晚上6點，就到桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊報到，晚上10點後再回家休息。他笑說，由於多年來的作息都是如此，有時想休息不出勤，反而還會引來女兒好奇「是不是跟隊上消防人員吵架了？」感謝老婆、4個女兒都很支持他當救護志工。

平均每年協勤逾1200個小時，林丕森是協勤時數最多，也是桃園最資深的救護志工，也因此，他在2006、2015年2度榮獲最高殊榮、內政部消防署全國救護志工菁英獎的肯定。

回憶過去印象深刻的救護經驗，林丕森突然一臉嚴肅，直呼：「每當想起這件事都還是覺得很生氣！」他分享，有位61歲男子在送醫前已無呼吸心跳，當時家屬哭求希望能把人救回來，於是他一路施做CPR，直到男子被送到醫院，不料，醫生說只要再電擊就可以把人救回來，但家屬卻說不救了，當下他忍不住情緒破口大罵，「為什麼只差臨門一腳卻說要放棄？」無奈家屬態度堅決，讓好不容易搶救回來的生命就這樣消逝，即便事隔多年，他回想起來仍相當氣憤。

除了車禍救護現場，林丕森回憶，他也曾救護過即將臨盆的孕婦，當時孕婦從社區走到救護車，沿路鮮血直流，情況危急，所幸胎兒頭還沒露出不用緊急接生，他一路安撫孕婦到醫院後，再將她交給醫生，巧合的是，隔天他剛好又到同一個社區跑救護，警衛一看到他就說，「昨天送的那位孕婦母子平安」，讓他相當開心。

林丕森表示，長期協勤累積的經驗也讓他發現，有些民眾發生車禍後，明明只受輕微小傷，也能夠自己走路，卻要救護人員用救護車將他送往醫院，濫用救護資源的情況下，導致該急救的民眾卻叫不到車，他呼籲民眾，不要濫用救護資源，把寶貴的資源留給真正需要的人。

「多一個人多一份力量。」桃園市政府消防局第3大隊組長李龍潭表示，大隊感謝有林丕森的協助，像他這麼熟悉救護流程、專業且配合度好的義消，實在不多見，祝福他能持續待在隊上，為同仁多挹注力量。

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