妻欠債黑幫上門騷擾 夫訴離獲准

2019-07-14 19:31

〔記者王定傳／新北報導〕江姓男子以阮姓妻子離家不歸，且積欠債務，導致黑幫份子屢屢上門討債，已幫忙還了84萬債務，仍索討120萬，妻子在外行為讓他蒙受金錢損失，連基本的人身安全和家人平安都遭受威脅，訴請離婚，新北地院亦認為雙方都無意再經營婚姻，婚姻破綻深，肇因於阮女無故離家所致，判准離婚。

據查，江男與阮女於2010年間結婚，但2012年間，阮女以欲與同鄉朋友居住為由搬離，不願返家同住，從2015迄今，至少分居已有4年；江男提訴指出，阮女長期離家、交友狀況不明，期間，有黑道人士數度上門索討妻子所簽本票債務，他幫忙清償近84萬元，未料，仍遭繼續索討120萬，他合理懷疑妻子與黑道勾結串通，向他詐騙勒索。

江男指出，妻子在外個人行為，不只讓他蒙受超過自身可負荷的金錢損失，連基本的人身安全和家人平安都遭受威脅，訴請離婚；阮女未出庭，亦未提出書狀陳述。

審理時，江男胞妹證稱，哥哥曾要嫂嫂回家，阮女卻要哥哥給錢才肯回家；另由於為外籍新娘，移民署曾查訪發現確認2人確實沒同居，雙方對工作時間、近日生活作息、他方喜好與興趣，陳述多不一致。

法院審理後以2人分居造成婚姻重大嫌隙，且江男訴請離婚，態度堅決，阮女亦拒絕聯繫，顯無經營婚姻，雙方均已喪失維持婚姻意願，足認婚姻破綻已深，難以期待回復，肇因於阮女無故離家所致，判准離婚。

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