人夫想娶印尼女 離婚「這樣做」兩頭空還得坐牢…

2019-07-12 22:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣許姓男子要娶印尼女子阿嬌，與元配小玉（化名）協議離婚；許男在離婚協議書偽簽胞弟簽名做見證人。事後，阿嬌反悔不嫁，許男要與小玉復合被拒，竟反咬妻子偽造證人簽名；宜蘭地方法院審理發現，偽簽的是許男，依偽造文書罪判3個月徒刑，可易科罰金；誣告部分判6個月，這對怨偶還未離婚，許男得坐牢。

判決書指出，2013年1月間，許男與小玉協議離婚，準備與阿嬌共組家庭，但協議書證人缺了一人，許男私用胞弟印章並在協議書偽造簽名；事後阿嬌不嫁了，許男打算恢復和小玉婚姻，提起確認婚姻關係之訴。

為求勝訴，許男向胞弟聲稱離婚證人是小玉偽簽的，指示弟弟提告；小玉否認指控，強調她看到離婚協議書時，證人欄原本只有黃姓男子的名字，協議書簽完後就由老公保管，後來辦理離婚登記，上面就出現老公胞弟簽名。

許男偵審時辯稱，因小玉說離婚不想讓人知道，考量協議書還差一名證人，他有說胞弟印章在樓上，但誰蓋印的並不知道。宜蘭地院傳訊許的胞弟作證指稱，並不知道成了哥哥、大嫂離婚證人，由於當時大嫂拒不出面，哥哥才請他提告。

宜蘭地院調查，許男在司法介入之前，先說離婚協議書上的證人是偽造，且宣稱印章出自他所保管的；合議庭依照許男從偵查、審理過程的答辯，相較胞弟、小玉對偽簽毫無所悉，認為許男才是唯一知情之人。

地院合議庭認為，許男明知協議書簽明是他偽造，卻仍指示胞弟提告，屬誣告的間接正犯，所辯均不足採，依偽造文書判3個月徒刑，如易科罰金以每日1千元折算，誣告部分則處6個月徒刑。許男要另築愛巢未成，還得吃上偽造文書與誣造等官司。

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