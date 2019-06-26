尹衍樑小舅子王頌寧前妻 求償2700萬被駁回

2019-06-26 12:19

〔記者溫于德／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑小舅子王頌寧，遭蕭姓元配指控，雙方在美國打離婚訴訟時，已約定應各自揭露婚後財產，但她發現王男隱匿在台財產共5484餘萬元，因而在台提起「請求夫妻剩餘財產差額分配」訴訟，要求給付2700萬元。台北地院認為，蕭女提告已違犯「一事不再理原則」等理由，日前駁回請求，可上訴。

王頌寧曾被媒體報導，與某交友節目張姓女主持人外遇，並同赴歐洲、中國等地旅遊，遭蕭女連帶求償兩人100萬元；法院審理後認為，照片中女子並非張女，駁回蕭女請求。

蕭女另在2016年提告指出，1996年4月底，雙方在美國紐約結婚時，並未約定夫妻財產制，2008年6月底，她依美國法令訴請離婚，審理期間，兩人就夫妻財產分配達成協議，應各自揭露婚後財產，並簽訂協議書；但她後來發現，王男隱匿在台財產未報，包括放在台灣金融機構內的存款、股票及基金等，合計台幣5484萬2719元，導致紐約法院無從審酌，她無法參與分配。

蕭女認為，王男隱匿財產未經紐約法院審酌，同時不在雙方協議範圍內，自然不受協議書拘束，因此在台提起民事訴訟，要求給付2700萬元。

王男辯稱，雙方經紐約法院判決離婚，代表蕭女承認該判決，以及判決內的協議書，後再回台提起本件訴訟，已違反一事不再理原則，況且，在台財產部分是婚前財產或繼承而來，加上他從未在台灣工作，何來大量資金在台灣開戶、買賣股票或債券，何況他長年在美國生活，極少回台，也不可能操作台灣股票或債權，實為家人借名登記，他並非所有權人。

法官蔡玉雪認為，台灣法院對外國法院確定判決的效力採自動承認制，因此，雙方在紐約法院已就財產分配事項達成協議，並經紐約法院判決離婚確定，蕭女回台提告已違反一事不再理原則。

再者，蕭女雖依協議書約定，主張可以提起本件訴訟，但法官表示，王男是否在紐約法院如實揭露婚後財產？未如實揭露的法律效果為何？均是紐約法院認定事實問題，應由紐約法院依美國法規做出判決，無關台灣無涉，駁回蕭女請求。

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