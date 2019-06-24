被夾門牆間恐嚇丟下樓 妻休家暴夫

2019-06-24

〔記者吳政峰／台北報導〕新北市曹男屢因子女教育問題與妻子爭吵，竟把妻子夾在﹤與牆的中間達4分鐘洩憤，又把她推倒致傷，甚至放話「林背（台語）把妳丟下去」，妻子提告，曹男被判拘役90日，得易科罰金9萬元；民事部分，法官判准離婚，但認為妻子求償90萬元太高，改判曹男應賠9萬元，全案確定。

曹男2005年結婚，常為子女教育方式與妻子勃谿，還因房屋問題吵架。2017年間，兩人又吵架，曹男叫岳母過來，還氣到勒住妻子的脖子，口出「林背把妳丟下去」等恐嚇之語，其妻稱當時退到陽台，「感覺他是要將我從7樓丟下去」。

一個星期後，小孩在家吵鬧，曹男衝到廁所罵妻子沒管好小孩，妻子把門關起來，誤夾曹男手指，他氣得狠掐妻子手臂，妻子被推倒在地受傷，事後向法院聲請保護令獲准。

某日妻子要加班，請曹男去接小孩，但小孩還沒洗澡，曹男暴怒破口大罵，妻子走回房間關門，曹男猛力把門朝內推，把她夾在門扇跟牆壁間，長達4分鐘動彈不得，因而受傷；妻子不再隱忍，提出恐嚇、傷害刑事告訴，及民事離婚、損害賠償90萬元。

新北地院判曹男拘役90日、准離婚、應賠償17萬元。曹男不服上訴，刑事部分駁回確定，民事部分，合議庭認為17萬元太高了，考量曹男月薪僅2.7萬元，名下無財產，改判應賠9萬元確定，兩人現已離異。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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