市長換人警效率變低？台中民眾爆檢舉違停等2小時才處理

2019-07-13 22:39

〔記者許國楨／台中報導〕盧秀燕上台，連警察動作都慢了？

台中市賴姓市民表示，昨天下午在七期重劃區發現2輛機車違停2個汽車停車格中間，因此舉已影響汽車停放打電話檢舉，未料等了將近2小時才見警方姍姍來遲，讓他不禁想起以往林佳龍當市長時，只要有檢舉警方10分鐘內一定來，令人感嘆是否盧市長上任後，連警察螺絲都鬆了呢？

從事房仲業的賴先生向本報投訴，昨天與朋友相約朝富路與市政北六路口的星巴克喝咖啡，下午3點38分開車抵達時，原本要停放路旁停車格，卻發現2輛機車違停在2個停車格中間，擔心停放時會造成車身刮傷等受損，也唯恐其他駕駛停車權益受影響，決定將車子停到附近停車場，再打電話檢舉。

賴民說，他先打電話給110並提供2輛機車車號，3點58分再度撥打表示尚未見警察來處理，4點多終於有派出所致電表示現在勤務比較忙，4點45分換他打給派出所，表示實在太離譜了。

期間他在咖啡廳內，發現又有4到5輛自小客準備停放該停車格，卻因這2輛違停機車作罷駛離，一直到5時33分，終於看到員警前來，這才見車主將機車移離。

賴民說，以前林佳龍時代檢舉10分鐘內警察一定來，現在差很多，約1個月前訪友見朋友巷口附近停滿違停機車擋到進出也曾檢舉過一次未果，讓人感嘆是否盧市長上任後，連警察的螺絲都鬆了呢？

對此警方表示，昨天光是下午2點到傍晚6點為止，共有21起諸如車禍、違停等案件，勤務人力上的確較吃緊，但員警在3點多接到110轉報時就曾前往，可能是敘述地點較籠統才未發現，加上當時還有其他事故要處理，才會造成誤會，而同仁在5點多前往時，星巴克的員工一看到警車立即出來將2輛違停機車駛離。

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