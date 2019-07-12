看完這份報告後 想判死刑的民眾變少了...

2019-07-12 19:45

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院日前舉辦「民眾與法官對於涉及死刑案件量刑之差異研究」研習會，邀請學者說明受託為期兩年的「民眾與法官對於涉及死刑案件量刑之差異研究」結果，研究顯示，民眾在看完身心衡鑑社會調查評估報告等資訊之後，大幅降低判死的想法，與法官判決趨於一致。

司法院指出，本研究案挑選3件曾經判處死刑，但終審判處無期徒刑確定的真實案件進行研究，分別提供程度不同之量刑資訊，供法官及民眾進行量刑測試。研究結果顯示：倘提供身心衡鑑社會調查評估報告等資訊予民眾閱讀後，將減少民眾認為應判處被告死刑之比率，且顯著縮小法官與民眾對死刑判決之認知差距。

與談人、律師翁國彥站在辯護人視角，認為本研究案顯示提供身心衡鑑社會調查評估報告將有助於全盤了解被告人格，縮短法官與民眾量刑結果之差距，並期待事實審法院量刑前均能取得身心衡鑑社會調查評估報告，妥適量刑。

法務部調部辦事主任檢察官古慧珍表示，從公民與政治權利國際公約第36號一般性意見書談起，應將被告視為一個完整的人，期許建立有關死刑案件之量刑標準。

司法院表示，繼「民眾與法官對於涉及死刑案件量刑之差異研究」研究案之後，將繼續進行「重大矚目案件之審前調查評估手冊」研究案，期能提出完整的量刑架構，並使科刑資料調查程序更具可檢驗性及可預測性，以利建構完善而妥適的量刑法制。

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