司院擬設「量刑委員會」拘束法官

2019-06-14 22:10

〔記者吳政峰／台北報導〕2010年白玫瑰運動後，司法院就著手展開量刑研究，惟社會大眾對量刑仍多有質疑，司法院因而召開「量刑委員會籌備諮詢會議」，不少學者認為如須訂定具有「拘束力」的量刑準則，宜成立獨立機關，專責研究推廣量刑政策及訂定量刑準則。

司法院指出，近來已陸續製作「量刑資訊系統」、「量刑趨勢建議系統」及「量刑審酌事項參考表」，並頒訂「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」，供法官於具體個案量刑時參酌，為了提升量刑妥適性與改善量刑歧異，有必要評估成立「量刑委員會」及訂定量刑準則可行性，司法院為此召開諮詢會議，會中多數委員認為如要訂定具有拘束力的量刑準則，應成立獨立機關，專責研究推廣量刑政策及訂定量刑準則。

法官學院院長周占春以英格蘭與威爾斯量刑委員會為例，說明量刑準則的擬訂應可改善量刑歧異問題，使法官量刑能集中於個案重要量刑因子所對應的刑度；新北地院院長林輝煌則建議司法院成立量刑委員會之際，須同時考量維護審判獨立及法院人力需求，並期待量刑準則能有效提升量刑的可預測性。

東吳大學教授林三欽指出，設立量刑委員會之前，宜先確立其組織定位及功能，且未來人員編制應具有專業性；台北大學教授張文郁強調，量刑委員會訂定量刑準則時，應注意避免侵害法官獨立審判空間，司法院內部委員會模式或獨立機關模式的量刑委員會各有優劣，或可考慮採取漸進方式，先在司法院內部成立委員會，未來再轉型為獨立機關。

台灣大學教授薛智仁及謝煜偉、政治大學教授許恒達均表示，目前量刑資訊系統為判決之統計資料，且僅具參考性質，改善量刑問題的成效有限，如須訂定具有相對拘束力的量刑準則，使上級審據以審查下級審量刑妥適性，宜建構獨立機關模式的量刑委員會。

司法院指出，與會專家多認為量刑並非單純的法律議題，同時也須兼顧民眾想法，因此建議未來量刑委員會應納入非法律專業成員，且量刑委員會如定位為獨立機關，除訂定量刑準則外，其業務職掌亦可考慮結合科刑資料調查、刑罰執行與矯治更生等關聯議題。

司法院強調，專家們一致認為成立量刑委員會及訂定量刑準則，確可提升量刑的可預測性及妥適性，有助於解決目前量刑所面臨的問題；院長兼會議主席許宗力最後指示刑事廳積極研擬籌備量刑委員會，建構完善而妥適的量刑法制。

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