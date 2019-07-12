從台中趕到淡水！他租對面房間守整夜抓姦 再租偷情房扣證

2019-07-12 11:08

［記者楊政郡／台中報導］戴男懷疑楊姓妻子偷情，與「小王」郭男跑到淡水投宿某飯店，從台中趕到淡水租下對面房間，等候一整晚到清晨6、7點，房內才傳出兩波作愛、呻吟聲，通知員警到場，戴男為了保持現狀，花錢租下偷情房，具狀向檢察官聲請保全及查扣證據，碩士學歷的郭男反控戴等妨害自由（另案審理中），矢口否認姦情，台中地院法官依妨害家庭重判5月徒刑。

判決書指出，戴男委託徵信社跟監楊姓妻子，2017年3月4日徵信社業者蘇男發現，楊女與郭男同日晚10時許，投宿淡水承億飯店1106號房，戴男指示租下對面房間全程監控，他則從台中趕到現場。

戴與徵信社人員輪流守候整晚都很安靜，5日清晨6、7點，才聽到房內傳來接續呻吟聲，兩波作愛的聲浪，兩人完事後一起步出房間，戴與徵信社人員攔阻2人離去（被控妨害自由，另案審理中），即報警處理。

現場一陣混亂，郭與楊急著離去，戴某花錢租下房間，要求飯店鎖門保留現況，且他本人立即向新北地檢具狀聲請保全、查扣證據，6日下午6時許淡水警方及鑑識人員才到場蒐證，花了一天租房錢。將垃圾桶內查扣2團衛生紙團送去化驗，確實驗出楊女與郭男之混合DNA。

蘇姓徵信業者證稱，他們守在門外，包括洗澡、講話、做愛都可聽到聲音，他聽過郭與及楊女2人聲音，聽得出是他們2人，還請戴男確認無誤，戴還拿手機出來錄音，是做愛的叫聲，有2次且每次好幾分鐘，從被告房間傳來。

審理中郭男還是不承認犯行，法官認為郭有碩士教育程度、有妻子與小孩等家庭成員，至今仍未對告訴人表達一絲歉意及悔意，還以程序事項混淆視聽，掩飾犯行，雙方未和解，判處5月徒刑。

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