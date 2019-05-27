人妻回歸家庭 小王被甩還判刑

2019-05-27 10:29

［記者楊政郡／台中報導］吳姓男子與有夫之婦、同時也是同事的葉婦有不倫之戀，但往來一年多後葉婦突然回歸家庭，與丈夫一起指控他妨害家庭，吳男有被辜負的感覺，雖矢口否認犯行，但傳出去的鹹濕簡訊、曖昧照片，讓法官堅信兩人已有性器結合，依妨害家庭判處吳男4月徒刑。

判決書指出，葉婦2011年結婚，2015年與吳姓男同事有不倫之戀，第一次與最後一次都是在公司位於沙鹿區宿舍，還有兩人出遊高雄、中國廣州某酒店，都有發生性行為，丈夫對葉婦撤回告訴，葉婦出來作證。

但吳男矢口否認，供稱他知道葉婦已婚，但兩人並沒有發生性行為，辯稱是自己精神不佳，在無意識的情況下傳送自己的幻想。

吳男坦承有傳訊曖昧簡訊及不雅照片給葉婦，從他傳送的簡訊「我們每天下班一起吃飯，一起洗澡、浴室做愛、回床上又繼續做好幾次，說我讓你高潮受不了、你喜歡叫我射理面」、「特別從廣州買睡衣，做愛時還拍影片，你說妹妹喜歡弟弟」、「1/18第一次在宿舍，有沒有那麼強，你自己最清楚」、「我在這裡痛苦，妳出遊吃好的，笑得很開心，把我的付出全當垃圾」等等曖昧簡訊。

而照片有被告親吻葉婦乳頭、女性私處特寫、多張薄紗睡衣（未著內衣褲）等，這些是葉婦拒絕與吳男繼續在一起後，吳男寄給葉婦，揚言要寄給她丈夫的照片，葉婦坦承部分照片是她同意下拍攝。

而吳男在兩人分手後（2016年5、6月），同年8、9月傳送簡訊給葉婦「我不甘心，你不是真心愛我，只是在利用我，妳曾經說過的話記得嗎？永遠不會辜負我」，法官認為，這些都是被告不甘遭葉婦拒絕往來後，力圖挽回，所辯不可採，審酌吳男無前科，依妨害家庭判處4月徒刑。

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