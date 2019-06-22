門踹太快！偷腥夫還沒射... 人妻捉姦失敗慘滅團全判刑

2019-06-22 19:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕64歲何姓男子與56歲藍姓女友人過從甚密，令何妻忍無可忍，找來徵信社調查，2016年某日兩人上摩鐵被何妻得知，找來兄、嫂前往捉姦，眾人踹門進去發現兩人已經一絲不掛躺在床上，趕緊拍照存證。彰化地院審理，赤裸不代表性器接合，認為何妻涉及妨礙秘密，違反竊錄身體隱私部位罪，判處拘役20日，何妻兄、嫂與徵信社員工犯侵入住宅罪，各處拘役7日。

判決書指出，何男為蔘藥行負責人，長期跟藍女搞曖昧，藍女還曾囂張嗆何妻，令何妻不滿，何男為安撫妻子，於2010年5月簽下切結書，偷吃就離婚，送房送500萬現金等，但兩人仍繼續暗通款曲，2016年10月30日上午9時許，何妻經徵信社得知何男與藍女進入摩鐵，趕緊通知四哥、三嫂前去抓姦。

眾人來到摩鐵，由徵信社員工一腳踢開房門，何妻率先衝入房間，看見丈夫與藍女躺在床上，僅蓋一條棉被裹住赤裸身體，她上前掀開床單，由徵信社人拍下兩人一絲不掛證據。何女怒告丈夫通姦、藍女相姦罪。但審理時何男指稱，兩人在房間是請藍女幫他按摩，沒做別的事，因去洗澡才來不及穿上衣服，兩人不滿被拍，反告何妻與兄嫂等人妨害秘密罪、侵入住宅等罪。

法官審理檢視後，認為何妻提供事證衛生紙上並未檢出精子細胞，又以前列腺抗原檢測法檢測藍女下體，結果亦呈陰性反應，另扣案浴巾上，也無可疑跡證，認為並無積極證據可證明2人間有發生性器官接合行為，因此認定不構成通姦罪及相姦罪，判何男與藍女無罪。

何妻抓姦不成，只好拿出何男簽署切結書，要求何男履行當年承諾，向何男及藍女2人，連帶求償1千萬元賠償，全案仍在彰化地院民事庭審理中。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法