遠端監控抓猴 通報兒女、媳婦逮小王

2019-06-18 20:43

〔記者王定傳／新北報導〕新北市三重警分局陳姓偵查佐，去年疑與美髮店張姓老闆娘偷情，張女丈夫察覺怪異，透過手機查看住處監視器畫面，發現2人以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑正在性交，通報兒子、媳婦及女兒逮人，陳男在警方離去後，承諾賠償50萬元和解卻不履行，張夫氣憤求償，陳男全盤否認，新北地院法官不採信判他賠償50萬元。

張女丈夫提訴指出，從去年2月開始，他的媳婦已多次遇見陳男趁他外出工作時跑到他住處，同年6月，他原已出門工作，中途折返回家拿工具時，發現陳男慌張從後門逃跑，妻子也加入阻止，他才會決定在家中裝設監視器。

張夫裝了監視器後，不僅發現2人在客廳中相擁、接吻，同年8月26日，透過手機觀看監視器時，發現2人以「女前男後」站立姿勢交纏，懷疑正在發生性行為，趕緊通報兒媳，其子也打開手機查看，發現2人疑似正在性交，趕回家中處理並報案，陳男在警方離開後，表明願意賠償50萬元和解卻未履行，張夫才提訴求償100萬元。

陳男全盤否認並辯稱，張女自稱早已離婚，他也未與張女發生性行為，更未承諾賠償50萬元；此外，張夫所提監視器畫面，均無法分辨身分，且他當時都在上班，未到該處，而畫面中男女擁抱、接吻行為，合乎國際禮儀，只是一般寒暄行為。

法官勘驗監視器確認2人曾有相擁、接吻行為，另依張女之子證詞及警局報案記錄判斷，8月26日案發時，陳男確實在現場，並承諾賠償，判陳賠償50萬元。

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