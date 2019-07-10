2年來第1件死刑定讞！逆子除夕圍爐燒死6至親判死確定

2019-07-10 16:46

〔記者張文川／台北報導〕桃園市逆子翁仁賢，3年前除夕夜趁全家圍爐吃年夜飯時，點燃汽油縱火燒家，燒死父母等至視，造成6死、4傷慘劇，開庭還曾嗆「都該死，我不後悔」，歷審都將他判處死刑，最高法更一審今年2月仍判死刑；最高法院認定原審未比較殺害直系尊親屬罪的新舊法規定，因此撤銷原判決，今自為判決，仍判處死刑，全案定讞。

這是民進黨政府執政3年以來，司法所判的第2件死囚定讞案，前一件是2017年7月3日確定死刑的黃麟凱殺人案，黃男2013年服役時，潛入前女友家中，絞殺前女友的母親、再姦殺前女友，也是歷審均判死刑。

最高法院認為，刑法殺害直系尊親屬罪於今年5月修正施行，新法對翁仁賢較有利，今年2月宣判的更一審未及審酌，因此最高院終審予以比較新舊法，比較後決定不影響刑度。

最高院指出，翁仁賢故意殺害父母等人，造成6人死亡，符合人權2公約的「最嚴重的犯罪」；且依日本實務所採的「永山基準」和美國「模範刑法典」的判死標準，翁仁賢的犯行沒有不得判死的情形。

最高院又指，翁仁賢在除夕夜預謀縱火，形同「無差別方式」弒殺在老家歡樂圍爐的親族，手段極為殘忍毒辣，導致6人慘死，倖存家屬仍生活在無限悲憤痛苦中，迄今都不願原諒翁仁賢，甚至請求法院判死刑；翁犯後毫無悔悟，言詞仍充滿報復之意，鑑定也認為沒有教化或回歸社會的可能性，最高院因此認定其犯行已達人神共憤、國法難容，除了死刑沒有其他選擇，比較新舊法後仍判處死刑。

判決指出，53歲翁仁賢是家中么子，4名哥哥與2名姊姊均事業有成，他則是在龍潭老家務農。

2016年2月7日除夕夜，翁家10人正在圍爐，翁仁賢事先以寶特瓶分裝20公升汽油，趁著圍爐之際，在三合院潑灑汽油，再返回屋內朝圍坐餐桌的家人點火，全家瞬間燒成火海。

翁的8旬老父母、姪兒、姪媳與外籍看護來不及逃生，葬身火窟，姪女送醫不治，5名親友也都灼傷。翁男逃離現場，5天後才被逮捕落網，檢方依殺害直系血親尊親屬等罪起訴。

一、二審均判處翁男死刑，最高法院撤銷發回；高院更一審期間，翁仁賢與受命法官曾德水多次槓上，翁男當庭痛罵法官「Fxxk You、恐龍法官、胡說八道」，去年延押庭訊時，他甚至賴坐在地上開庭。更審仍判死刑。

高院依職權上訴，最高法院今年5月開庭辯論，翁仁賢本身已放棄上訴，生死辯他具狀表明拒絕到庭；義務辯護律師鄭嘉欣替他主張，更一審未調查、鑑定翁仁賢的「就審能力」，且原審法官對本案有成見、偏頗，在準備程序時就顯露對此案的預斷，科刑時也未調查辯方聲請的調查、鑑定事項，僅憑先前的鑑定報告，以及法官當庭的觀察和訊問內容，就量處死刑，牴觸「公平審判」要求。

但最高檢檢察官蔡瑞宗反駁，翁仁賢故意放火燒死親生父母與至親等6人，悲劇令人心痛，「如果這不是情節最重大的犯罪，什麼才是最嚴重的犯行？」鑑定認為翁的教化可能性低，難以施以教化，確實有必要永久與世隔絕，建請法官維持死刑。

翁的大哥翁仁焜表示，案發已近4年，每次開庭都是傷害，請法官維持原判並盡快執行；四哥翁仁平說，翁仁賢以自我為中心，以為全世界應繞著他走，毫無反省心態，應以死刑教訓；翁的姪子說，辯護律師空言指責鑑定的證據不足，還檢討被害人沒好好照顧、供養犯罪者，法院應該保護善良百姓，並警惕效尤，應維持死刑並儘速執行。

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