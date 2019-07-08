7/8 威力彩連37摃！今彩539頭獎開出1注 獎落新北市

2019-07-08 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩已經連摃36期，今（8）日晚間開獎的108000054期，頭獎依然沒有人中；不過，今彩539第108000162期開出1注頭獎，可得獎金800萬元，由新北市新莊區新泰路35號1樓的「金常中彩券行」開出；第108000162期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000054期威力彩中獎號碼為「05、06、18、24、25、35，第2區：02」，頭獎摃龜，貳獎共1注中獎，每注可得1282萬6544元；參獎共9注中獎，每注可得15萬元；肆獎共102注中獎，每注可得2萬元；伍獎共614注中獎，每注可得4000元；陸獎共4364注中獎，每注可得800元；柒獎共8103注中獎，每注可得400元；捌獎共4萬2921注中獎，每注可得200元；玖獎共5萬7872注中獎，每注可得100元；普獎共9萬6085注中獎，每注可得100元。

第108000054期38樂合彩中獎號碼為「05、06、18、24、25、35」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共87注中獎，每注可得5750元；二合共1783注中獎，每注可得750元。

第108000162期雙贏彩中獎號碼為「04、05、06、07、09、10、12、15、18、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共204注中獎，每注可得500元；肆獎共2398注中獎，每注可得100元。

第108000162期今彩539中獎號碼為「04、18、21、23、24」，頭獎共1注中獎，每注可得800萬元；貳獎共198注中獎，每注可得2萬元；參獎共6406注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6720注中獎，每注可得50元。

第108000162期39樂合彩中獎號碼為「04、18、21、23、24」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共248注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7456注中獎，每注可得1125元。

第108000162期3星彩中獎號碼為「172」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000162期4星彩中獎號碼為「3434」，正彩共9注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

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