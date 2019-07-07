高雄塑膠工廠深夜大火 烈焰衝天10幾公里外都看得到

2019-07-07 00:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市湖內區中正路2段676巷內一處塑膠鐵皮倉庫，6日深夜發生火警，火勢一發不可收拾，現場烈焰衝天、黑煙密佈，距離10幾公里外還看得到熊熊大火，所幸尚未傳出有人員傷亡，高市消防局已調集數十部消防車趕往灌救。

根據網友在臉書社團「湖內人大小事」貼出的影片，塑膠工廠在黑夜中遭大火吞噬，火勢燃燒相當迅速、猛烈，工廠結構被燒到只剩下骨架，火場不時傳出巨響，也不斷飄出異味，空氣污染十分嚴重。

相關影音（翻攝自臉書社團「湖內人大小事」）

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