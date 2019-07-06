嘉義火車站立銅像紀念李承翰？鐵警分局長贊成網友建議

2019-07-06 21:57

〔記者陳璟民、王善嬿、鄭瑋奇／綜合報導〕鐵路警察李承翰3日在嘉義火車站協處自強號糾紛時，遇刺負傷仍壓制歹徒並保全乘客，卻失血不治而震驚全國，有網友建議為李員在站內立銅像紀念英勇事蹟，對此，鐵路警察局高雄分局長陳順和受訪表達「贊成」，待16日完成李員喪葬事宜後，將報請鐵警局研議，希望順利設立，以表彰及緬懷李員捨己為民、因公殉職的情操。

陳順和表示，李承翰始於幫忙台鐵處理票務糾紛，才會進車廂，本來是列車長該走前面的，李員算是幫人擋刀，還負傷制伏歹徒，避免危及乘客安全，結果送醫不治，不幸殉職，絕對值得紀念。

台灣鐵路管理嘉義車站長林文欽說，他沒有個人意見，若台鐵局認同此事且決定要做，將照上級指示辦理，不過，嘉義站早經文化資產審議通過登錄古蹟，全案也要經嘉市文化局文資審議同意才行。

嘉市文化局副局長林金龍表示，因嘉義車站為台鐵所管，如果要將李員紀念銅像設在車站站體內，須由台鐵提出計畫，送文資審議委員會審查，只要位置適當，預期委員們應會樂見其成。

台鐵局預定7月8日於嘉義火車站，針對152列次事件有功人員公開表揚，並共同為鐵路警察李承翰默哀，對於網友建議為李員在站內立銅像紀念英勇事蹟，台鐵局表示，以前沒有相關先例，不過大家若有這方面意見，台鐵局願意進行研議。

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