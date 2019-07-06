風聲鶴唳！男買愛心票被認逃票 4警包圍警戒辦補票

2019-07-06 17:33

〔記者劉慶侯／台北報導〕日前才發生鐵路警察李承翰遭刺殺殉職件，今日下午一名衣衫襤褸的趙姓男子，也疑因補票問題與站務人員發生爭執，4名鐵警迅速支援，將對方團團圍住警戒，最後證實對方誤買愛心票（半票），在要求對方補票後，才讓對方順利搭車離去。

64歲的趙姓男子，是今日下午2時40分左右，匆匆的自台北市松山車站進入，由於對方持用的是所謂的愛心票，因此當他要通過收票閘門時，被站務人員發現攔阻。

由於趙男根本不顧攔阻，逕自直接越過票口，結果在月台上便和台鐵站務人員發生激烈口角，由於對方穿著打扮狀似遊民，因此難免被認為意圖逃票滋擾。

怎料，趙男窺準列車靠站機會，扭頭轉身就跳上列車，從松山站出發，站務人員不得已也緊跟著上車，隨後用無線電呼叫其他站務人員和警力支援。

鐵警局南港所巡邏警員蘇奕光、實務訓練劉冠儀及兩名保一支援員警獲報，在台鐵南港車站2月台待命等候，當列車一停靠南港車站時，四名鐵路警察立即衝進車廂，將趙男子包圍。對方眼見如此大陣仗，當場被嚇到，自知無法再遁逃反抗，只得乖乖就範。

警方初步調查，趙男以為依自己的年紀已可以購買半票，但事實上，愛心票的門檻是65歲，他還差幾個月才合乎規定，在誤會釐清後，趙男在南港車站剪票口完成補票程序，才搭乘下一班3時8分的區間車北上離去。

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