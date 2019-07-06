為照顧殉職鐵警李承翰雙親 鐵警局辦善心捐款專戶

2019-07-06 18:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察李承翰英勇殉職，但因他為家中獨子，留下雙親需要照料，鐵路警察局面對來自各方的慰問善意，同時也在李員家屬同意之下，今日決定代李承翰辦理一個善心捐款專戶，接受來自各方的善心捐助。

鐵路警察局表示，受理捐款銀行為第一銀行嘉義分行，銀行代號：007，銀行戶名：張秀珍，捐款帳戶：「501-50-18512」。

鐵警局並指出，善心捐款僅提供此帳戶，並無其他管道募捐，如果民眾有疑問請致電鐵路警察局高雄分局嘉義派出所電話：05-2247838。

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