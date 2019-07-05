最高敬意！ 101點燈感謝陳俊朗、李承翰「愛著這片土地」

2019-07-05 21:41

〔即時新聞／綜合報導〕鐵路警察李承翰3日晚上為保護列車乘客不幸遭刺，於4日早上不治殉職，台東「孩子的書屋」創辦人「陳爸」陳俊朗4日亦驚傳驟逝，今日台北101外牆點起了紀念「陳爸」陳俊朗與李承翰員警的字樣，讓路過看到的民眾感動不已。

今日台北101外牆點起了紀念「陳爸」陳俊朗與李承翰員警的字句，寫著「陳俊朗 陳爸」、「李承翰 警員」、「謝謝您們的愛」、「愛著這片土地」，並打上了5個愛心。

網友看到後紛紛說「有洋蔥」、「眼淚滴下來了」，還有不少網友祝福李承翰警員「一路好走」。

鐵路警察李承翰本月3日晚上為保護列車乘客遇刺，送醫後於4日早上不治身亡，得年25歲；台東「孩子的書屋」創辦人陳俊朗則於本月4日因心臟問題驚傳驟逝，享年55歲。

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