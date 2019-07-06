又見狼師》任教27年多達26人受害 南市教局：追究責任絕不姑息

2019-07-06 19:16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市校園爆出張姓導師性侵學童案，任教27年中，受害人數多達26人，南市教育局長鄭新輝今天說明處理過程，並以行政單位立場向社會大眾表示歉意，同時強調全案徹底追查，若有教師丶行政人員知情隱匿未通報，一定嚴辦，絕不姑息。

據性平專案小組調查，張姓導師在第一所任校期間是民國81年至89年期間，估計有12位受害，第2所學校民國89年至108年之間，有14位，大約有半數畢業校友出面舉報。

鄭新輝表示，今年3月26日事件爆發後，教育局及學校即進行實質調查，完全依照性平法落實在執行，以一個教育主管的立場，「我想對於受害的每一個學童，還有家長，深深表示歉意」，而調查過程中，也有不少家長道出心聲，期待加強學童自我保護觀念及老師要有敏感性提高警覺。

鄭新輝說，學校理當提供一個學童免於威脅，能夠身心受保護的場域，可是因為學校或者是老師沒有善盡保護的責任，而使得孩子受到傷害，這個教育行政單位責無旁貸，應該要致上最大歉意。

鄭新輝表示，「希望這是最後一件」，啟動許許多多針對學童的性平的保護，其中最重要的就是，怎麼樣讓教育人員有更高的敏感度，能夠破除掉「鄉愿」，有知悉就該通報。

此外，在性平的落實裡面，教育孩子自我保護，勇於告訴家長及信任的師長，其實行政單位最大的困擾，就是沒有資訊來源。

張姓導師當時任教的第一所學校校長已退休，第二所任教學校，2位已退休丶1位於他校職中。現任第4位校長也說明，之前未接獲任何通報，事情爆發後，已成立專案小組，就調查、輔導及策進作為3層面著手，這期間接受校友出面舉報，全力處理，有多少個就開案多少個處理，面對問題不逃避。

鄭新輝表示，未來教師在假日有帶學生活動時，必須向學校登錄列冊，保障學生課外活動安全，也是對老師的自我保護。

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