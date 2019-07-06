又見狼師》曾被讚「教育界的美麗風景」南市教育局：已解聘

2019-07-06 12:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕人本教育基金會今天出面指控南市有位外號「大紅帽」的國小導師性侵學童案，對此，南市教育局回應表示，該案在調查屬實後，已立即依法解聘該名教師，且終身不得再聘任為教師。至於人本基金會所指涉及其他學校和人員的責任，教育局表示，已另案調查，相關人員若有疏失，一定會嚴懲，絕不護短，追溯期也沒有上限。

教育局表示，該案獲悉後，該局立即責成校方依法組成調查小組進行調查， 5月27日該校性平會調查確認並報該局後，5月28日已立即依法解聘該教師，並同步通報全國不適任教育人員資訊網，讓該師終身不得繼續任教於教育界。

至於調查過程中，另有在校或畢業生針對該師提出的舉報案件，教育局說，均已掌握並啟動全面調查，預計7月底會完成全案調查報告，人本基金會所指涉的人員也會逐一檢討其行政疏失責任，若有任何包庇或其他違法行為，也會依法追究處理，後續若有違法或擴大調查之必要，也會組調查小組並請政風單位介入，以釐清權責，取諸公信。

社會局表示，接獲通報後，已指派專人進行調查及給予受害者及其家庭關懷，另調查發現，該名張姓導師有其他不當管教學童情形，已依兒童及少年福利與權益保障法規定，處6萬元罰鍰公告其姓名。

據了解，人本教育基金會今出面指控，南市1名國小導師平時樂於擔任學校活動攝影工作，並主動將照片光碟片送給家長紀念，甚至免費課後輔導，頗獲師生好評，曾被稱讚是「教育界的美麗風景」，並曾獲「20年資深優良教師獎」，可是這位老師於今年3月底被踢爆性侵女童長達2年，經基金會追查找到10多名受害學生，甚至犯行長達20年並橫跨2校，可是學校早在18年前獲悉卻沒有通報、解聘。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法