測速王！這根柴半年狂閃萬張罰單 國庫進帳約1800萬

2019-07-06 10:58

〔記者張聰秋／彰化報導〕就它最會「閃」！今年1到6月彰化縣一般道路10大測速固定桿照相排名出爐，前10名共開出3萬6265張罰單，至少為國庫進帳5802萬4000元，平均單月近千萬元入庫，其中，台74甲線東外環南向測速桿，單桿半年「閃」了1萬1176張超速罰單，占3分之1高，平均1天62張，霸氣榮登「測速王」寶座。

民眾因為超速被告發取締要罰錢，套用周星馳電影的台詞「一根柴」，把測速桿引喻成「柴」。彰化縣一般道路共59處固定桿位置，31處裝設測速照相機器，警方依據最新的易超速肇事資料定期移動；若已降低該路段事故發生效益後，則會移往他處裝設，用路人難以揣測測速桿裡面究竟有沒有照相機器，目的約束駕駛人只要不違規就不會被罰。

今年上半年超速取締件數10大排行榜，第1名台74甲東外環2.2K處南下，取締1萬1176件，以汽車基本罰1600元及超速累進計算，半年進帳超過1788萬元，第2名台1線大村鄉201.4K處南下7804件，第3名和美鎮線東路5段291號南側170公尺4521件，第4名縣道139線大彰路20.99K處3403件，第5名福興鄉彰鹿路6段314巷口1940件。

第6名到第10名各是北斗鎮中山路與斗苑路口、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口、社頭鄉縣道141線6.6K處、田中鎮斗中路與彰95連接道路口、彰化市金馬路1段、泰和路2段415巷。

10大排名當中，縣道139線八卦山大彰路測速桿去年底設置，該桿可同步自動測速雙向車道汽機車輛，路段速限50公里，10公里寬容值，也就是說時速逾60公里以上才會被拍照告發，罰鍰為機車1200元，汽車1600元。

交通隊表示，測速桿都在易肇事路段，均依法令規定在網路公告並在設置地點前方約100至300公尺設置速限標誌牌，提醒用路人勿超速，用路人往往因為道路寛敞筆直或車流量少，很容易油門踩過頭而超速被拍到。

交通隊強調，警方設置測速桿主要用意約束用路人遵守行車速限，平安駕駛，並非一味只是要開罰，要為國庫增加財源，否則不會多數測速桿沒有裝設照相機器，就是希望用路人行經易肇事路段務必減速慢行，安全行駛才是平安回家的唯一道路。

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