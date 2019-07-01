競速軋車零容忍 南投139線測速器「開拍…」

2019-07-01 08:19

〔記者謝介裕／南投報導〕「小心…」，被外界戲稱「沈睡的測速機」醒了﹗

南投市139線三彎路段唯一的1支固定式測速照相桿，裝設完工1年來都閒置未用，最近警方配合「暑期保護青少年－青春專案」，從6月1日啟用迄今剛好滿月，民眾違規被拍到開單的件數，共有1200多件，平均每天約40件，顯見民眾遵守交通法規觀念仍有待加強以外，警方也期盼藉此降低交通事故發生率，並達到遏阻汽機重競速、爭道的目的。

139線北起彰化縣伸港鄉，南迄南投縣鹿谷鄉，全長約75公里，其中南投市三彎地區係最危險路段，而有「死亡彎道」之稱。

5年前，在縣府與南投市公所努力下，該路段從原先6公尺拓寬為15公尺，怎料，道路變得較筆直、寬敞後，竟淪為汽機車競速場所，尤其，今年6月畢業季期間，每逢夜深人靜之際，社區居民不斷反映，常被機車一陣又一陣的引擎噪音驚醒，也開啟了警方啟用固定式測速照相桿的時機。

不過，南投市永興、福山、鳳鳴、鳳山等山上4里民眾指出，139線在當地最高限速多半為50公里，唯獨裝設固定式測速照相桿的三彎路段為40公里，往來民眾稍有不小心，便可能超速而被開單，建議速限能維持一致性，以免惹來民怨。

南投縣警察局交通隊組長李安景說，經道安會報討論後，目前139線在南投市的最高限速均統一為50公里，且都設有測速取締標誌與速限告示牌，提醒民眾若不想受罰、傷了荷包，最好的方式就是遵守交通規則。

南投縣副縣長陳正昇說，「暑期保護青少年－青春專案」從6月1日起至8月31日止，共執行3個月，縣府也特別結合警政、教育、社政、建設、衛生、消防及校外會等單位，組成「聯合稽查小組」，針對易肇事或妨害青少年身心健康的場所積極展開稽查，以防範青少年吸毒、飆車、打架滋事等不良偏差行為發生，並呼籲青少年暑假期間能多多參加正當休閒活動，不要深夜在外遊蕩。

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