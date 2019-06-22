警員踩紅線取締 紅單失效變廢紙

2019-06-22 08:28

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市徐姓駕駛去年開車超速，被開罰1600元後，卻發現警方測速取締的位置有違規，打官司討公道，高雄地院調查警員所站地方距離警告牌超過300公尺，不符合規定，判決不要繳，省下這筆錢。

不過，交通局不服判決，正式提起抗告，現由高雄高等行政法院審理中，屆時判決結果受矚目。

警方指出，去年7月22日下午3點多，徐姓市民駕駛自小客車，駛經高雄市鳳山區臨海路（南向北）中華電信基地台前，因違規超速16公里，被交通大隊鳳山分隊員警逕行舉發，依道路交通管理處罰條例裁罰1600元，並違規記1點。

徐向承辦法官說，員警測速取締的位置，距離警告牌超過300 公尺，違反明顯標示的距離，既然警員違法在先，罰單自然無效。

交通局則解釋，依照交通部函釋，明顯標示距離是警告牌與違規地點的距離，不是警告標誌與員警取締測速的距離，徐違規地點的前方204公尺處設置速限與前有測速照相警示標誌，員警測速位置雖然距離警告牌超過300公尺，仍與道交條例「於一般道路應於100公尺至300公尺間明顯標示之」的規定相符。

承辦法官卻有不同見解，警告牌距離徐違規地，雖然在300公尺內，但道交條例規定是以「警告牌位置」與「測速儀器地點」為準，員警使用非固定測速儀取締超速，其所站位置距離警告牌超過300公尺，顯然違法，應撤銷罰單。

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