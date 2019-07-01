花蓮賞鯨船志工腳滑落海 海巡署即時救援

2019-07-01 13:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮一艘賞鯨船今早靠岸的時候，船上的導覽解說員站在船頭準備綁繩，不慎滑倒摔落海，海巡署東部分署第一二岸巡隊安檢所備勤人員立即下水將該員搶救上岸，所幸落海男子並無大礙。

東部分署第一二岸巡隊指出，賞鯨船今早在進港實施安檢勤務時，船上一名男性解說員為協助船繩纜泊靠時不慎跌入海中，安檢所人員見狀後隨即通報備勤人員，攜帶救生器材前往賞鯨碼頭處實施救援任務，陳姓隊員下水救援，後續偕同岸上人員將民眾拉救上岸，男子意識清楚無明顯外傷，且表示無須送醫後離去。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法