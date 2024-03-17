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國中畢業扮警官騙10餘女財色 知名企業與律師也受害

陳俊穎穿刑警衣服拍照騙女人，他目前改名為陳俊聖；警方搜索他的住處時，查獲刑警徽章與改造槍。（資料照）

陳俊穎穿刑警衣服拍照騙女人，他目前改名為陳俊聖；警方搜索他的住處時，查獲刑警徽章與改造槍。（資料照）

2024/03/17 05:30

偽造碩士學歷 真上大企業

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣四十四歲男子陳俊穎，學歷僅國中畢業，他從二○一六年起，持偽造的台大、政大碩士學歷，冒充律師等身分，應聘上知名企業的經理、法務專員，但他發現騙女人撈更多，搖身變成警官、監獄調查官等法界公務員，當起職業級的「愛情騙徒」，被台中地檢署起訴後，他逃到高雄繼續騙，改名與宏碁董事長同名的「陳俊聖」繼續騙，受害女子逾十人，幸好他已入獄服刑，其宛如「神鬼交鋒」犯行難再續。

發覺扮公職 騙女人撈更多

判決書顯示，陳俊穎於二○一七年謊稱自己是政治大學法律系畢業的律師，他當時與第一任妻子尚未離婚，卻持配偶欄空白的假身分證，與花蓮縣一名女子交往逾一年，再以存「結婚基金」騙詞詐得七十萬元，但他犯行曝光之因並非此案，而是另一被害女子的一通電話。

「警官那麼窮？」查證識破

二○二○年一月，台中市警局接獲一名上班女郎來電詢問是否有名叫「陳翔祤」的二線三星警官？她說，此人與她交往，卻以承辦中打（刑事警察局中部打擊犯罪中心）的伙食缺錢、要包「長官奠儀」，陸續借三萬餘元，她心想「當警官怎麼那麼窮？」而查證，中市警局轉告中打。

中打同年二月搜索，查扣警察制服與槍械，又找到另二名女被害人，陳男假冒台中市政府政風室公務員，以買結婚新房為由，向一女詐得四十二萬元，他用第二任妻子的手機，傳淫穢恐嚇訊息給另一女子，台中地檢署同年底起訴八項罪名，第二任妻子拿出三萬元保他，他卻棄保逃到高雄市，改名「陳俊聖」（與宏碁董事長兼執行長同名）繼續騙女人。

刑事局南部打擊犯罪中心（南打）於二○二二年十一月逮捕陳，懷疑他又騙了八名女子，得款逾三百萬元，部分犯行由屏東地院於去年至今年一月陸續判決（含民事），他以「刑警陳俊翔」、「監獄調查官」等假身分，幾乎同時與四名女子交往，共詐得一五九萬餘元，合併判刑一年二月確定。

惡行達8年 終於關入監

另外，他之後又被中檢指控，二○二二年騙三女，其中一人失金高達二七四萬餘元，今年一月底高等法院台中分院判刑二年十一月確定，他已入獄執行中。

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