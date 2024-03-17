3段婚姻2名妻子 都被他利用犯罪

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2024/03/17 05:30

阻犯案 警罕見地公布照片、名字

〔記者張瑞楨／台中報導〕台版「神鬼交鋒」主角陳俊聖（原名陳俊穎）假冒警官等法界公務員肆意騙女人，共有三段婚姻的他，就用兩位妻子或前妻的手機、銀行帳戶騙女人，他的第一任妻子還曾幫他用電腦變造警察證，被判處拘役五十日，台中地檢署於二○二○年，以他有反覆犯罪之虞聲請羈押，台中地院卻給他交保，埋下他南下繼續行騙的後遺症。

曾劈腿４女 3女看新聞才知受騙

不過，刑事局中部打擊犯罪中心二○二○年抓到他，在偵查不公開的限制下，罕見地公布他的照片與名字，也挽救多名女性，本報首度刊登報導與照片，就曾接獲一女子來電，指見到新聞報導，驚覺自己也被此人所騙，記者還指引她向警方報案，另外，陳男跑到南部，幾乎同時間與四名女性交往，還與一女論及婚嫁，她與另二女也是上網查新聞，始知受騙。

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陳俊聖首任妻子姓江，二○一九年七月離婚，僅約二個月，同年九月又迎娶第二任王姓妻子，他騙女人的交保金，還是王女籌措，但二人婚姻僅一年餘即離異，他又於二○二二年與江女復婚。

陳男並非英俊，甚至有鬥毆的妨害秩序紀錄，談吐氣質也非文雅，何能唬得女人團團轉？曾偵辦過他的警察說，口才佳又臉皮厚，是他情場得意之道，他假冒的監獄調查官、警官等，又是帶神秘色彩的法界專業公務員，更能讓單純女性傾心。

口才佳、臉皮厚 胖大叔得意情場

南打當年抓他時，就發現一名女被害人，曾因情緒失控驚動轄區警察到場，他厚顏猛叫「學長」，他曾開車載另一女被害人到高雄市警局婦幼隊，無恥說「我以後要來這裡當隊長」，平時更是把「律見（律師會面），押犯人」等法律用詞掛嘴上，更能唬得被害人一愣一愣。

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